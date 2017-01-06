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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шестерых незаконных добытчиков янтаря поймали в Ровенской области

Шестерых незаконных добытчиков янтаря поймали в Ровенской области

Киев • УНН

 • 6751 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. Незаконную группу добытчиков янтаря полиция задержала в урочище "Гальбин" вблизи села Федоровка Сарненского района. Об этом УНН сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

С места происшествия правоохранители изъяли мотопомпу кустарного производства, орудия для незаконного промысла и автомобиль Ford Transit, из которого при осмотре изъяли небольшое количество янтаря-сырца.

Среди задержанных - пятеро жителей райцентра Сарны и один - из Рокитновского района. По факту нарушения правил охраны недр начато досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области правоохранители изъяли у мужчины около четырех килограммов янтаря и одну мотопомпу .

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