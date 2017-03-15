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Шини підпалили під будівлею Вінницької обласної ради

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Вінницькі активісти, які підтримують блокаду, обурившись що депутати не зібрали більшості для проведення сесії, підпалили шини під приміщення обласної ради, передає кореспондент УНН-Центр.

У натовпі є люди, які виступають проти паління шин, адже чорний дим заважає людям, які живуть в сусідніх будинках.

Під будівлю обласної ради приїхав автомобіль ДСНС, однак загасити вогонь активісти рятувальникам не дали.

Нагадаємо, 14 березня активісти мітингували на Майдані незалежності, протестуючи проти розгону блокади. Згодом мітингувальники закидали камінням і петардами один столичний офіс, а потім розтрощили вивіску та двері відділення "Альфа-банку" на Хрещатику.

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