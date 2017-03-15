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11 марта, 11:14 • 107841 просмотра

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Шины подожгли под зданием Винницкого областного совета

Шины подожгли под зданием Винницкого областного совета

Киев • УНН

 • 11083 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Винницкие активисты, поддерживающие блокаду, возмутившись что депутаты не собрали большинства для проведения сессии, подожгли шины под помещением областного совета, передает корреспондент УНН-Центр.

В толпе есть люди, которые выступают против поджега шин, ведь черный дым мешает людям, которые живут в соседних домах.

Под здание областного совета приехал автомобиль ДСНС, однако потушить огонь активисты спасателям не дали.

Напомним, 14 марта активисты митинговали на Майдане Незалежности, протестуя против разгона блокады. Впоследствии митингующие забросали камнями и петардами один столичный офис, а затем разбили вывеску и двери отделения "Альфа-банка" на Крещатике.

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