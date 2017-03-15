Шины подожгли под зданием Винницкого областного совета

В толпе есть люди, которые выступают против поджега шин, ведь черный дым мешает людям, которые живут в соседних домах.

Под здание областного совета приехал автомобиль ДСНС, однако потушить огонь активисты спасателям не дали.

Напомним, 14 марта активисты митинговали на Майдане Незалежности, протестуя против разгона блокады. Впоследствии митингующие забросали камнями и петардами один столичный офис, а затем разбили вывеску и двери отделения "Альфа-банка" на Крещатике.