Шевченко оцінив форму Ярмоленка та Циганкова перед матчем з Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко взяв участь у пресконференції напередодні матчу відбору до Євро-2020 проти Литви та товариської зустрічі з Нігерією, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Шевченко розповів про окремих гравців команди, зокрема, високо оцінивши стан форми Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова.
"Дуже позитивно. Мені сподобалися кондиції Андрія, який повернувся після тривалої відсутності, пов’язаної з травмою та подальшою операцією. Була дуже важлива його підтримка. Ярмоленко приїхав до нас у червні, провів збір, хоча й був недостатньо готовий і не міг повноцінно брати участь у тренуваннях. Він — позитивний гравець, дуже важливий для нас. Андрій відновився та провів ряд хороших матчів за "Вест Хем", забив м'яч в останній грі. Віктор же нині постійно грає та додає. Щодо нього також є лише позитивні моменти", - наголосив коуч збірної.
Натомість участь форварда "Гента" Романа Яремчука знаходиться під питанням.
"Із ним (Яремчуком – ред.) усе гаразд, проводитиме перше тренування, але у "лайт"-режимі. Усе ж таки Роман пропустив останній тиждень. Дуже важливо, щоб він сьогодні провів заняття. Надалі стежитимемо за його станом. Якщо він покращиться, то Яремчук готуватиметься до гри", - зізнався Шевченко.
Про додатковий виклик до лав збірної півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка: "у нас є кістяк команди, з яким ми працюємо тривалий час. За Віктором ми завжди спостерігали, він входить до обойми збірної. Через травму останнім часом він не грав. Ми бачимо, що зараз він відновився. Цей виконавець важливий для команди, тому ми його й викликали".
Додамо, 7-го вересня у Литві домашня збірна прийматиме Україну в рамках 5 туру відбору на Євро-2020.