"Шахтар" оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Донецький ФК “Шахтар” подав офіційну заявку зі списком гравців для участі в груповому раунді Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.
Деталі
Заявка команди виглядає наступним чином:
Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Алан Патрік, Педріньйо, Євген Коноплянка
Нападники: Дентіньо, Жуніор Мораес, Лассіна Траоре, Даниїл Сікан, Фернандо.
Доповнення
Команда Роберто Де Дзербі зіграє в групі D з “Інтером”, “Реалом” і “Шерифом”.