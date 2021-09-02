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"Шахтар" оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Донецький ФК “Шахтар” подав офіційну заявку зі списком гравців для участі в груповому раунді Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.

Деталі

Заявка команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Алан Патрік, Педріньйо, Євген Коноплянка

Нападники: Дентіньо, Жуніор Мораес, Лассіна Траоре, Даниїл Сікан, Фернандо.

Доповнення

Команда Роберто Де Дзербі зіграє в групі D з “Інтером”, “Реалом” і “Шерифом”.

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