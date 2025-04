Серена Вільямс не виступатиме на Australian Open

“Я можу змагатися — але не хочу просто змагатися. Я хочу зробити набагато більше, і щоб це зробити, мені треба трохи більше часу”, — наводять організатори слова спортсменки.

Раніше повідомлялось, що чотирикратна олімпійська чемпіонка з тенісу Серена Вільямс вперше відіграла поєдинок в рамках виставкового протистояння після народження дитини. 20-річна латвійська тенісистка Олена Остапенко виграла у Вільямс в виставковому матчі в рамках турніру “Mubadala World Tennis Championship” з рахунком 6:2, 3:6, 10:5.

Unfortunately @serenawilliams has withdrawn from the #AusOpen.



“I can compete — but I don’t want to just compete, I want to do far better than that and to do so, I will need a little more time.”



Good luck for the rest of 2018, Serena! We’ll miss you