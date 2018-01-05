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Серена Уильямс не будет выступать на Australian Open

Киев • УНН

 • 10050 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Известная американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс не будет выступать на открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает Australian Open в Twitter, передает УНН.

Серена Уильямс не будет выступать на Australian Open

"Я могу соревноваться - но не хочу просто соревноваться. Я хочу сделать гораздо больше, и чтобы это сделать, мне нужно немного больше времени", - приводят организаторы слова спортсменки.

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Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс впервые сыграла поединок в рамках выставочного противостояния после рождения ребенка. 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла у Уильямс в выставочном матче в рамках турнира "Mubadala World Tennis Championship" со счетом 6:2, 3:6, 10:5.

Unfortunately @serenawilliams has withdrawn from the #AusOpen .

"I can compete - but I do not want to just compete, I want to do far better than that and to do so, I will need a little more time".

Good luck for the rest of 2018, Serena! We'll miss you

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