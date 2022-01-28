Сенат США може проголосувати за санкції проти Росії вже наступного тижня – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сенатор Штатів від Демократичної партії Кріс Кунс заявив, що законопроект про введення санкцій проти Росії можуть винести на голосування Сенату вже наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.
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"Для нас настав момент зібратися разом й ухвалити потужний двопартійний пакет санкцій, щоб надіслати беззаперечний сигнал підтримки України, її незалежності, а також лідерства президента Байдена", — зазначив Кунс.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.