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Щорічно в Україні утворюється 5 млн тонн відходів упаковки - еколог

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Кожного року в Україні утворюється близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% із яких — це тара. Про це повідомив еколог Олександр Ігнатенко у коментарі УНН.

Щорічно в Україні утворюється 5 млн тонн відходів упаковки - еколог

“Про те, скільки тари знаходиться на полігонах — вам ніхто не скаже. Але щороку утворюється близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, до 40% від них — це є тара. Тобто, близько 5 млн тонн — це використана тара і упаковка, що утворюється щорічно в Україні,” — розповів він.

Нагадаємо, в Україні незабаром може з’явитися нова система збору тари через фандомати.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про введення депозитної системи для виробників та імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари через фандомати.

Згідно з пояснювальною запискою законопроекту № 5614 “Про систему збору та утилізації тари”, впровадження депозитної системи передбачає, що виробники й імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення її депозитними етикетками. Такі етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.

Автори законопроекту зазначають, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну ситуацію зі сміттям в Україні, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на звалищах.

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