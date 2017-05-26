Ежегодно в Украине образуется 5 млн тонн отходов упаковки - эколог
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Ежегодно в Украине образуется около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара. Об этом сообщил эколог Александр Игнатенко в комментарии УНН.
"О том, сколько тары находится на полигонах - вам никто не скажет. Но ежегодно образуется около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, до 40% из них - это тара. То есть, около 5 млн тонн - это использованная тара и упаковка, образуется ежегодно в Украине ", - рассказал он.
Напомним, в Украине вскоре может появиться новая система сбора тары из фандоматы.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение системы сбора тары из фандоматы.
Согласно пояснительной записке законопроекта № 5614 «О системе сбора и утилизации тары", внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут участвовать в депозитной системе тары путем обозначения ее депозитным этикетками. Такие этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.
Авторы законопроекта отмечают, что внедрение такой системы поможет урегулировать критическую ситуацию с мусором в Украине, в частности остановить интенсивное накопление отходов на свалках.