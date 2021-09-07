Ще 140 випадків COVID-19 зафіксували в Одеській області

Деталі

Летальних випадків не було зафіксовано. Найбільше хворих — в обласному центрі — 62. Всього з початку пандемії в регіоні захворіло 145 493 особи, 3089 померли, 2965 продовжують хворіти.

Нагадаємо, що 6 вересня в Одеську область на регіональні склади було 23 000 доз вакцини Pfizer. Тепер вакцина буде доступна для першого щеплення, а не тільки для ревакцинації. З 7 вересня почнеться розподіл партії на медичні установи. Орієнтовно 8-9 вересня повинна стартувати вакцинація.