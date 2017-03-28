СБУ вкотре знайшла зброю російського виробництва в зоні АТО

У районі Зайцевого на Донеччині, на території тимчасово непідконтрольній Україні, розвідувальна група Збройних Сил України під час виконання бойового завдання знайшла бронежилет, каску та постріл до РПГ російського виробництва.

Встановлено, що речі належать пораненому під час бойового зіткнення бойовику. Засоби захисту поранений залишив під час втечі з місця бою.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала українця, причетного до окупації Криму.