СБУ опять нашла оружие российского производства в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Служба безопасности Украины нашла оружие российского производства на территории временно неподконтрольной Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В районе Зайцева в Донецкой области, на территории временно неподконтрольной Украины, разведывательная группа Вооруженных Сил Украины во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства.
Установлено, что вещи принадлежат раненому во время боевого столкновения боевику. Средства защиты раненный оставил во время бегства с места боя.
Как сообщал УНН, СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма.