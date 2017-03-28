СБУ опять нашла оружие российского производства в зоне АТО

В районе Зайцева в Донецкой области, на территории временно неподконтрольной Украины, разведывательная группа Вооруженных Сил Украины во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства.

Установлено, что вещи принадлежат раненому во время боевого столкновения боевику. Средства защиты раненный оставил во время бегства с места боя.

Как сообщал УНН, СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма.