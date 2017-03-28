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11 марта, 13:46 • 121756 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106987 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107837 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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СБУ опять нашла оружие российского производства в зоне АТО

СБУ опять нашла оружие российского производства в зоне АТО

Киев • УНН

 • 9062 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Служба безопасности Украины нашла оружие российского производства на территории временно неподконтрольной Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

В районе Зайцева в Донецкой области, на территории временно неподконтрольной Украины, разведывательная группа Вооруженных Сил Украины во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства.

Установлено, что вещи принадлежат раненому во время боевого столкновения боевику. Средства защиты раненный оставил во время бегства с места боя.

Как сообщал УНН, СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма.

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