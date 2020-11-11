СБУ повідомила підозру одному з ватажків з "ДНР": підозрює у тортурах українських полонених

"СБУ викрила одного з керівників так званої “МДБ ДНР”, який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, місцевий житель у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань бойовиків призначили його так званим “заступником начальника управління МДБ ДНР”.

"Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на “посаді”, зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними", - додали у спецслужбі.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру російському священнику з "ДНР".