СБУ сообщила подозрение одному из главарей из "ДНР": подозревает в пытках украинских пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Одному из главарей террористов так называемой "МГБ ДНР", которого подозревают в причастности к задержаниям и пыткам украинцев, заочно сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"СБУ разоблачила одного из руководителей так называемой "МГБ ДНР", который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".
"Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними", - добавили в спецслужбе.
Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому священнику из "ДНР".