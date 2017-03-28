СБУ поки не коментує інформацію про візит Д.Пєскова у Луганськ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Служба безпеки України поки не коментує інформацію про таємний візит прес-секретаря Президента РФ Дмирта Пєскова у Луганськ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

"Можу офіційно заявити, що Служба безпеки України поки цю інформацію не коментує", - сказав Ю.Тандіт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі не розглядають включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії

Варто зазначити, що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Д.Пєсков таємно прибув у Луганськ нібито для зміни керівництва "ЛНР".

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає некоректним питання про можливі перспективи визнання Росією самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.

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