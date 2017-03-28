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12:20 • 21129 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 61361 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 106051 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 119636 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 134301 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 131069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121750 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106982 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107837 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Актуальное
СБУ пока не комментирует информацию о визите Д.Песков в Луганск

СБУ пока не комментирует информацию о визите Д.Песков в Луганск

Киев • УНН

 • 15165 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Служба безопасности Украины пока не комментирует информацию о тайном визите пресс-секретаря Президента РФ Дмиртия Пескова в Луганск. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Могу официально заявить, что Служба безопасности Украины пока эту информацию не комментирует", - сказал Ю.Тандит.

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Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о том, что Д.Песков тайно прибыл в Луганск якобы для смены руководства "ЛНР".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным вопрос о возможных перспективах признания Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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