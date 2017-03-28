СБУ пока не комментирует информацию о визите Д.Песков в Луганск

"Могу официально заявить, что Служба безопасности Украины пока эту информацию не комментирует", - сказал Ю.Тандит.

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Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о том, что Д.Песков тайно прибыл в Луганск якобы для смены руководства "ЛНР".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным вопрос о возможных перспективах признания Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".