СБУ пока не комментирует информацию о визите Д.Песков в Луганск
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Служба безопасности Украины пока не комментирует информацию о тайном визите пресс-секретаря Президента РФ Дмиртия Пескова в Луганск. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
"Могу официально заявить, что Служба безопасности Украины пока эту информацию не комментирует", - сказал Ю.Тандит.
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Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о том, что Д.Песков тайно прибыл в Луганск якобы для смены руководства "ЛНР".
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным вопрос о возможных перспективах признания Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".