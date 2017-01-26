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СБУ контролює переміщення товарів із окупованих територій до України - В.Грицак

СБУ контролює переміщення товарів із окупованих територій до України - В.Грицак

Київ • УНН

 • 10341 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Служба безпеки України контролює переміщення товарів із окупованих територій на територію України. Про це журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

"Що стосується торгівлі з ОРДЛО. Це не зовсім коректне формулювання - торгівля. Дійсно, є речі, які вкрай необхідні нашій економіці. Наприклад, для нашої енергетики вкрай необхідно вугілля. Але не СБУ регулює, хто і в яких кількостях і квотах буде поставляти вугілля на контрольовану українською владою територію. Але без цього вугілля ми дійсно не можемо обійтися, наскільки мені відомо від колег з Міненергетики",- сказав В.Грицак.

Він нагадав, що раніше СБУ перекривала канали незаконного переправлення з лінією зіткнення товарів стороннього споживання промислової групи, в тому числі вугілля.

"Пізніше ми ініціювали створення міжвідомчої групи, щоб не було корупції і все було прозоро",- додав В.Грицак.

Він уточнив, що наразі займатися переміщенням товарів повинен Державна фіскальна служба.

"СБУ в межах повноважень буде займатися проблемами протидії корупції з боку тих посадових осіб, які допускатимуть порушення, контролюючи ці перевезення ", - заявив В. Грицак.

Як повідомляв УНН, активісти продовжують блокувати потяг на Луганщині.

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