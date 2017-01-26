СБУ контролирует перемещение товаров с оккупированных территорий в Украину - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Служба безопасности Украины контролирует перемещение товаров с оккупированных территорий на территорию Украины. Об этом журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Что касается торговли с ОРДЛО. Это не совсем корректная формулировка - торговля. Действительно, есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики ", - сказал В.Грицак.
Он напомнил, что ранее СБУ перекрывала каналы незаконной переправки с линией столкновения товаров стороннего потребления промышленной группы, в том числе угля.
"Позже мы инициировали создание межведомственной группы, чтобы не было коррупции и все было прозрачно", - добавил В.Грицак.
Он уточнил, что заниматься перемещением товаров должна Государственная фискальная служба.
"СБУ в пределах полномочий будет заниматься проблемами противодействия коррупции со стороны тех должностных лиц, которые будут допускать нарушения, контролируя эти перевозки", - заявил В.Грицак.
Как сообщал УНН, активисты продолжают блокировать поезд в Луганской области .