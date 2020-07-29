Сайт СБУ не працює через технічний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сайт Служби безпеки України наразі не оновлюється через технічний збій. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.
Проблема пов’язана з технічними питаннями, що виникли на майданчику Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Фахівці працюють над оперативним вирішенням ситуації. Відновлювальні роботи знаходяться на завершальній стадії”, - повідомили в СБУ.
Інформацію наразі можна отримувати на сторінках Служби безпеки сторінок у Facebook, Telegram чи Twitter.
Станом на 11.20 - сайт доступний, але інформація не оновлюється.
Як повідомляв УНН, днями виникали проблеми в роботі сайту Офісу Президента. Ситуація виникла через збій в електропостачанні.