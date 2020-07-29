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19 березня, 18:42 • 55495 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 106635 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103711 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119138 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 125312 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120830 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157720 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125216 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124895 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123981 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Сайт СБУ не працює через технічний збій

Сайт СБУ не працює через технічний збій

Київ • УНН

 • 18499 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Сайт Служби безпеки України наразі не оновлюється через технічний збій. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.

Проблема пов’язана з технічними питаннями, що виникли на майданчику Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Фахівці працюють над оперативним вирішенням ситуації. Відновлювальні роботи знаходяться на завершальній стадії”, - повідомили в СБУ.

Інформацію наразі можна отримувати на сторінках Служби безпеки сторінок у Facebook, Telegram чи Twitter.

Станом на 11.20 - сайт доступний, але інформація не оновлюється.

Як повідомляв УНН, днями виникали проблеми в роботі сайту Офісу Президента. Ситуація виникла через збій в електропостачанні

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