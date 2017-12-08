Санкції проти РФ і "План Маршала": Порошенко у Литві зустрівся зі спікером Сеймасу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустріч зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторасом Пранцкєтісом обговорив посилення санкцій щодо РФ та імплементацію “Нового Європейського плану для України”, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
У прес-службі відзначили, що Президент висловив вдячність Литві за послідовну позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, а також надання всебічної допомоги Україні.
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Під час зустрічі було підкреслено необхідність подальшої протидії агресивним діями Росії, передусім шляхом продовження застосування та посилення відповідних санкцій ЄС.
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“Президент позитивно оцінив традиційно активну співпрацю між Верховною Радою України та Сеймасом Литви, а також продуктивну діяльність депутатських груп із міжпарламентських зв’язків. Під час зустрічі було обговорено питання практичної імплементації ініціативи Парламенту Литви “Новий Європейський план для України”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 8 грудня, Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.