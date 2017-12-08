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Санкции против РФ и "План Маршалла": Порошенко в Литве встретился со спикером Сеймаса

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом обсудил ужесточение санкций в отношении РФ и имплементацию "Нового Европейского плана для Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе отметили, что Президент выразил благодарность Литве за последовательную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также предоставление всесторонней помощи Украине.

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Во время встречи была подчеркнута необходимость дальнейшего противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиления соответствующих санкций ЕС.

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"Президент положительно оценил традиционно активное сотрудничество между Верховной Радой Украины и Сеймасом Литвы, а также продуктивную деятельность депутатских групп по межпарламентским связям. Во время встречи были обсуждены вопросы практической имплементации инициативы парламента Литвы "Новый Европейский план для Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня, 8 декабря, Петр Порошенко провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

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