SANA повідомила про загибель дев'яти осіб при авіаудари коаліції США в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В результаті авіаударів коаліції США по боротьбі з угрупованням “Ісламська держава” в Сирії загинули дев’ятеро людей. Про це повідомляє державне агентство SANA, інформує УНН.
Один удар був нанесений по населеному пункту Аль-Шифа в східному передмісті Дейр-ез-Зора. За відомостями агентства, всі загиблі — мирні жителі. Крім того, завдано збитків інфраструктурі. Бомбардування коаліції в провінціях Хасака і Дейр-ез-Зор названі “інструментом тиску”, щоб змусити місцевих жителів визнати владу союзного американцям Союзу демократичних сил (СДС), кістяк яких складають сирійські курди.
Другий удар Коаліції було завдано в провінції Хомс. Його жертвою став один солдат урядової армії.
18 червня державне агентство заявило про бомбардування американцями позицій сирійської армії в долині Євфрату, в районі міста Абу-Камаль, де тривають бої з бойовиками ІД. Жертвами удару стали кілька людей. У Пентагоні спростували свою причетність до інциденту. У той же час Коаліція 19 червня відзвітувала про ліквідацію одного з керівників ІД в долині Євфрату.
Як повідомляв УНН, цивільні рятуються втечею через бої на південному заході Сирії.