С.Князєв пообіцяв продовжити реформу Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Новообраний голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що продовжить реформу відомства. Про це він сьогодні сказав під час його призначення на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Перш за все, хотів би висловити вдячність за довіру. Для мене водночас і честь, і виклик очолити новостворену оновлену Національну поліцію України. Я готовий взяти на себе відповідальність”, — наголосив С.Князєв.
“Непримиренна боротьба зі злочинністю та продовження реформ — це основний девіз і основні завдання, які буде покладено переді мною колективом, який має більш ніж 100 тис. склад”, — зазначив він.
С.Князєв підкреслив, що на вулицях має запанувати спокій, українці мають відчувати себе у безпеці у власних оселях.
“Переконаний, що ми впораємося з тими викликами сьогодення, які мають і внутрішній, і зовнішній агресор. Служити і захищати — такий основний принцип для Національної поліції”, — резюмував він.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції України Сергія Князєва.