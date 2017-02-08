С.Князев пообещал продолжить реформу Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Новоизбранный глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что продолжит реформу ведомства. Об этом он сказал во время его назначения на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Прежде всего, хотел бы выразить благодарность за доверие. Для меня одновременно и честь, и вызов возглавить новосозданную обновленную Национальную полицию Украине. Я готов взять на себя ответственность", - подчеркнул С.Князев.
"Непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ - это основной девиз и основные задачи, которые будут поставлены перед мной коллективом, который имеет более чем 100 тыс. состав", - отметил он.
С.Князев подчеркнул, что на улицах должен воцариться покой, украинцы должны чувствовать себя в безопасности в своих домах.
"Убежден, что мы справимся с теми вызовами современности, которые стоят перед нами. Служить и защищать - таков основной принцип для Национальной полиции", - резюмировал он.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Украины Сергея Князева.