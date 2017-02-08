С.Князев пообещал продолжить реформу Нацполиции

"Прежде всего, хотел бы выразить благодарность за доверие. Для меня одновременно и честь, и вызов возглавить новосозданную обновленную Национальную полицию Украине. Я готов взять на себя ответственность", - подчеркнул С.Князев.

"Непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ - это основной девиз и основные задачи, которые будут поставлены перед мной коллективом, который имеет более чем 100 тыс. состав", - отметил он.

С.Князев подчеркнул, что на улицах должен воцариться покой, украинцы должны чувствовать себя в безопасности в своих домах.

"Убежден, что мы справимся с теми вызовами современности, которые стоят перед нами. Служить и защищать - таков основной принцип для Национальной полиции", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Украины Сергея Князева.