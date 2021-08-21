Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби з нагоди святкування Дня незалежності

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“У цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, а також у міжнародних аеропортах „Бориспіль“ та „Київ“”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8 600 рятувальників та 2 800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів. Організовано чергування 9 повітряних суден, з них один літак і два гелікоптери в аеропорті “Київ”. У готовності перебуває 28 піротехнічних розрахунків.

Додамо

Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності 24 серпня. У цей день по всій країні заплановані святкові заходи, а в Києві відбудеться військовий парад.