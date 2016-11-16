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Рух проти Д.Трампа у США об'єднався в альянс

Рух проти Д.Трампа у США об'єднався в альянс

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Протестні групи у Сполучених Штатах Америки, які організовують акції проти обрання президентом країни республіканця-мільярдера Дональда Трампа, заявили про об’єднання в альянс під назвою “Не мій президент”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Після перемоги Д.Трампа на президентських виборах у США тисячі американців вийшли на акції протесту. Центральне гасло демонстрантів говорить саме за себе: “Не мій президент!”

Учасники альянсу закликають до мирних акцій протесту по всій території країни, щоб виборники “відчували відповідальність за свій вибір”, а також переконують, що виборче законодавство США містить норми, які роблять можливим голосування виборників за альтернативного кандидата. Утім, критики зазначають, що сподівання на те, що Колегія виборників проголосує за іншого кандидата, всупереч всенародному волевиявленню, є дуже далекими від реальності.

Нагадаємо, після того, як стало зрозумілим, що переможцем на президентських виборах став Д.Трапм, в багатьох містах по всій території США відбулись масові акції протесту. В останні кілька днів у демонстраціях беруть участь переважно студенти.

До новоствореного об’єднання увійшли протестні рухи з Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерсі.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі.

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