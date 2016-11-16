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15 марта, 19:03 • 110566 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153432 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129483 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122604 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108246 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103240 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99751 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Движение против Д.Трампа в США объединилось в альянс

Движение против Д.Трампа в США объединилось в альянс

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

После победы Д.Трампа на президентских выборах в США тысячи американцев вышли на акции протеста. Центральный лозунг демонстрантов говорит сам за себя: "Не мой президент!"

Участники альянса призывают к мирным акциям протеста по всей территории страны, чтобы выборщики были "ответственны за свой выбор", а также утверждают, что избирательное законодательство США содержит нормы, которые делают возможным голосование выборщиков за альтернативного кандидата. Впрочем, критики отмечают, что надежды на то, что Коллегия выборщиков проголосует за другого кандидата, вопреки всенародному волеизъявлению, очень далеки от реальности.

Напомним, после того, как стало ясно, что победителем на президентских выборах стал Д.Трапм, во многих городах по всей территории США прошли массовые акции протеста. В последние несколько дней в демонстрациях принимают участие преимущественно студенты.

В объединение вошли протестные движения из Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерси.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи .

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