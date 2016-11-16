Движение против Д.Трампа в США объединилось в альянс
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
После победы Д.Трампа на президентских выборах в США тысячи американцев вышли на акции протеста. Центральный лозунг демонстрантов говорит сам за себя: "Не мой президент!"
Участники альянса призывают к мирным акциям протеста по всей территории страны, чтобы выборщики были "ответственны за свой выбор", а также утверждают, что избирательное законодательство США содержит нормы, которые делают возможным голосование выборщиков за альтернативного кандидата. Впрочем, критики отмечают, что надежды на то, что Коллегия выборщиков проголосует за другого кандидата, вопреки всенародному волеизъявлению, очень далеки от реальности.
Напомним, после того, как стало ясно, что победителем на президентских выборах стал Д.Трапм, во многих городах по всей территории США прошли массовые акции протеста. В последние несколько дней в демонстрациях принимают участие преимущественно студенты.
В объединение вошли протестные движения из Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда, Орегона, Нью-Джерси.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи .