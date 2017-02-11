Розвідка: на території РФ активізували роботу вербувальних центрів “добровольців”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На території Росії активізовано роботу вербувальних центрів т.зв. “добровольців” для подальшого направлення до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook, передає УНН.
"Відібраний особовий склад відправляється до пунктів збору у Ростовській області з метою їх допідготовки та розподілу. Пріоритет надається тим, які вже мають досвід бойових дій, у т.ч. в Сирії", - йдеться у повідомленні.
Раніше у розвідці повідомили, що російське командування дало вказівку бойовикам посилити тиск на представників ОБСЄ.
Крім того, у ГУР Міноборони зазначили, що ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Раніше розвідка повідомляла, що інформація про ліквідацію командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих суттєво вплинула на зниження морально-психічного стану особового складу російських окупаційних військ.
Крім того, за даними розвідки, бойовикам з’єднань та частин "2-го АК ЗС РФ" затримають виплату грошового забезпечення через обмежену фінансову підтримку Росії.