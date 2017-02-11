Разведка: на территории РФ активизировали работу вербовочных центров "добровольцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На территории России активизирована работа вербовочных центров т.н. "добровольцев" для дальнейшего направления в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook, передает УНН.
"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, кто уже имеет опыт боевых действий, в том числе в Сирии", - говорится в сообщении.
Ранее в разведке сообщили, что российское командование дало указание боевикам усилить давление на представителей ОБСЕ.
Кроме того, в ГУР Минобороны отметили, что ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главарю "ДНР" Александру Захарченко.
Ранее разведка сообщала, что информация о ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых существенно повлияла на снижение морально-психического состояния личного состава российских оккупационных войск.
Кроме того, по данным разведки, боевикам соединений и частей "2-го АК ВС РФ" задерживают выплату денежного обеспечения из-за ограниченной финансовой поддержки России.