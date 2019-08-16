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Розтин підтвердив, що причиною смерті мільярдера Епштейна стало самогубство

Розтин підтвердив, що причиною смерті мільярдера Епштейна стало самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Офіційні результати судмедекспертизи підтвердили, що причиною смерті фінансиста Джеффрі Епштейна стало самогубство. Про це повідомило в п'ятницю агентство Associated Press, передає УНН.

Згідно з поширеними даними, медики підтвердили, що смерть 66-річного фінансиста наступила в результаті повішання. Раніше газета The Washington Post повідомляла з посиланням на двох неназваних осіб, знайомих з результатами патологоанатомічного дослідження тіла Епштейна, що у нього були виявлені численні переломи кісток шиї.

Нагадаємо, Епштейн наклав на себе руки вранці минулої суботи в камері однієї з в’язниць Нью-Йорка. Співробітники пенітенціарного закладу марно намагалися привести до тями фінансиста, якого пізніше доставили в лікарню. Лікарі констатували смерть Епштейна.

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Фінансист був заарештований правоохоронними органами штату Нью-Йорк 6 липня. Прокуратура вважає, що Епштейн в 2002-2005 роках організував візити в свій будинок на Манхеттені десятків неповнолітніх дівчат, наймолодшим з них було 14 років. За даними слідства, він піддавав їх домаганням і сексуальному насильству.

У понеділок міністр юстиції і генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що влада продовжить розслідування у справі Епштейна. Він також підкреслив, що буде проведено розгляд для з’ясування обставин смерті фінансиста.

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Відзначається, що Епштейн в минулому добре знав Дональда Трампа, який є зараз президентом США, а також колишнього американського лідера Білла Клінтона. Трамп в інтерв’ю журналу New York Magazine в 2002 році називав Епштейна “чудовим хлопцем”, з яким “дуже весело”.

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