Розтин підтвердив, що причиною смерті мільярдера Епштейна стало самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Офіційні результати судмедекспертизи підтвердили, що причиною смерті фінансиста Джеффрі Епштейна стало самогубство. Про це повідомило в п'ятницю агентство Associated Press, передає УНН.
Згідно з поширеними даними, медики підтвердили, що смерть 66-річного фінансиста наступила в результаті повішання. Раніше газета The Washington Post повідомляла з посиланням на двох неназваних осіб, знайомих з результатами патологоанатомічного дослідження тіла Епштейна, що у нього були виявлені численні переломи кісток шиї.
Нагадаємо, Епштейн наклав на себе руки вранці минулої суботи в камері однієї з в’язниць Нью-Йорка. Співробітники пенітенціарного закладу марно намагалися привести до тями фінансиста, якого пізніше доставили в лікарню. Лікарі констатували смерть Епштейна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Особливий нагляд за фінансистом Епштейном було знято до його самогубства
Фінансист був заарештований правоохоронними органами штату Нью-Йорк 6 липня. Прокуратура вважає, що Епштейн в 2002-2005 роках організував візити в свій будинок на Манхеттені десятків неповнолітніх дівчат, наймолодшим з них було 14 років. За даними слідства, він піддавав їх домаганням і сексуальному насильству.
У понеділок міністр юстиції і генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що влада продовжить розслідування у справі Епштейна. Він також підкреслив, що буде проведено розгляд для з’ясування обставин смерті фінансиста.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У в’язниці США, де наклав на себе руки фінансист Епштейн, була нестача охорони
Відзначається, що Епштейн в минулому добре знав Дональда Трампа, який є зараз президентом США, а також колишнього американського лідера Білла Клінтона. Трамп в інтерв’ю журналу New York Magazine в 2002 році називав Епштейна “чудовим хлопцем”, з яким “дуже весело”.