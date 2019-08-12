У в'язниці США, де наклав на себе руки фінансист Епштейн, була нестача охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Штат охоронців в'язниці в нью-йоркському районі Манхеттен, де наклав на себе руки обвинувачений в сексуальної експлуатації неповнолітніх фінансист Джеффрі Епштейн, був недоукомплектований. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
За відомостями джерел агентства, нестача охорони була особливо гострою у в'язниці ввечері перед смертю фінансиста. Один окремо взятий наглядач працював п'ятий день поспіль понаднормово. Це могло призвести до менш ретельного нагляду за ув'язненими.
Нагадаємо, особливий нагляд за фінансистом Епштейном було знято до його самогубства.