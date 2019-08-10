Особливий нагляд за фінансистом Епштейном було знято до його самогубства - NYT

За їхніми відомостями, особливий режим спостереження був введений після спроби самогубства Епштейна 23 липня. Фінансиста щодня оглядав психіатр. Проте 29 липня режим був скасований, а в’язня помістили в спеціальне приміщення в’язниці з більш суворим режимом охорони.

Федеральне бюро в’язниць США, куди газета звернулася із запитом, не надав підстав для вирішення перестати вести пильне спостереження за Епштейном в камері. Таке спостереження зазвичай ведеться за допомогою відеокамер з метою запобігання повторних спроб самогубства.

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Як раніше повідомляв УНН, Епштейн наклав на себе руки в суботу вранці в тюремній камері. Співробітники пенітенціарного закладу марно намагалися привести до тями фінансиста, якого пізніше доставили в лікарню. Лікарі констатували смерть Епштейна.

Нагадаємо, на початку липня газета The New York Times повідомила, що Епштейну будуть пред’явлені звинувачення в торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації. На думку прокуратури, Епштейн в 2002-2005 роках організував візити в свій будинок в Манхеттені десятків неповнолітніх дівчат, наймолодшим з них було 14 років. Він піддавав їх домаганням і сексуальному насильству. Він платив дівчатам, а також змушував їх приводити до нього додому і інших їх ровесниць.

Вже 9 липня федеральна прокуратура в Нью-Йорку пред’явила звинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації Епштейна.

У 2007-2008 роках Епштейн вже був учасником резонансного розгляду. Тоді його звинувачували в аналогічних діях в штаті Флорида. В остаточному підсумку він уклав угоду зі слідством, і визнав у 2008 році свою провину в менш тяжкому злочині — залучення неповнолітніх до заняття проституцією. Він провів у в’язниці близько 13 місяців. Йому дозволялося регулярно залишати пенітенціарної установи.

Відзначається, що Епштейн в минулому добре знав Дональда Трампа, який є зараз президентом США, а також колишнього американського лідера Білла Клінтона. Трамп в інтерв’ю журналу New York Magazine в 2002 році називав Епштейна “чудовим хлопцем”, з яким “дуже весело”.