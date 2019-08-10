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Особый надзор за финансистом Эпштейном был снят до его самоубийства - NYT

Особый надзор за финансистом Эпштейном был снят до его самоубийства - NYT

Киев  •  УНН

 • 13177 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Руководство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило почти на неделю особый надзор за финансистом Джеффри Эпштейном, который в субботу покончил с собой в ожидании суда по обвинению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По их сведениям, особый режим наблюдения был введен после попытки самоубийства Эпштейна 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен, а узника поместили в специальное помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны.

Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставил оснований для решения перестать вести тщательное наблюдение за Эпштейном в камере. Такое наблюдение обычно ведется с помощью видеокамер с целью предотвращения повторных попыток самоубийства.

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Как ранее сообщал УНН, Эпштейн покончил с собой в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в чувство финансиста, которого позже доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

Напомним, в начале июля газета The New York Times сообщила, что Эпштейну будут предъявлены обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По мнению прокуратуры, Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом в Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым молодым из них было 14 лет. Он подвергал их притязаниям и сексуальному насилию. Он платил девушкам, а также заставлял их приводить к нему домой и других их сверстниц.

Уже 9 июля федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации Эпштейна.

В 2007-2008 годах Эпштейн уже был участником резонансного рассмотрения. Тогда его обвиняли в аналогичных действиях в штате Флорида. В конечном итоге он заключил сделку со следствием, и признал в 2008 году свою вину в менее тяжком преступлении — вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев. Ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.

Отмечается, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, который сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона. Трамп в интервью журналу New York Magazine в 2002 году называл Эпштейна “замечательным парнем”, с которым “очень весело”.

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