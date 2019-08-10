Особый надзор за финансистом Эпштейном был снят до его самоубийства - NYT

КИЕВ. 11 августа. УНН. Руководство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило почти на неделю особый надзор за финансистом Джеффри Эпштейном, который в субботу покончил с собой в ожидании суда по обвинению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает УНН.