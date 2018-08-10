У США затримали мільярдера Генрі Ніколаса III
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Американський мільярдер і співзасновник компанії по розробці напівпровідникової продукції Broadcom Генрі Ніколас III затриманий у Лас-Вегасі, штат Невада, за підозрою в розповсюдженні наркотиків. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на представника поліції Лас-Вегаса Лари Хедфілда, передає УНН.
Співрозмовник розповів, що мільярдера затримали у вівторок у районі Las Vegas Strip, де зосереджені готелі і казино, за підозрою в торгівлі героїном, кокаїном, метамфетаміном та екстазі. Поліцію викликала охорона одного з готелів, яка виявила наркотики у кімнаті.
Разом із Ніколос була затримана жінка на ім’я Ешлі Фарго. В даний час обидва випущені під заставу. Судове засідання щодо них заплановано на вересень.
Адвокат мільярдера Девід Чеснофф заявив, що його команда проводить власне розслідування.
Довідка: Генрі Ніколас III разом зі своїм бізнес-партнером Генрі Самуелем в 1991 році заснували компанію Broadcom. У лютому 2016 року компанію купила сінгапурська Avago за 37 млрд доларів, вона змінила ім’я на Broadcom Limited. Ніколос пішов з Broadcom в 2003 році, але залишився власником 3% акцій. Forbes оцінює його статки у 3,1 млрд доларів.
Нагадаємо, французькому мільярдерові і головному виконавчому директору Bollore Group Венсану Боллоре висунуто звинувачення.