В США задержали миллиардера Генри Николаса III

Собеседник рассказал, что миллиардера задержали во вторник в районе Las Vegas Strip, где сосредоточены отели и казино, по подозрению в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази. Полицию вызвала охрана одного из отелей, которая обнаружила наркотики в комнате.

Вместе с Николасом была задержана женщина по имени Эшли Фарго. В настоящее время оба выпущены под залог. Судебное заседание по ним запланировано на сентябрь.

Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проводит собственное расследование.

Справка: Генри Николас III вместе со своим бизнес-партнером Генри Самуэлем в 1991 году основали компанию Broadcom. В феврале 2016 компанию купила сингапурская Avago за 37 млрд долларов, она сменила имя на Broadcom Limited. Николос ушел из Broadcom в 2003 году, но остался владельцем 3% акций. Forbes оценивает его состояние в 3,1 млрд долларов.

Напомним, французском миллиардеру и главному исполнительному директору Bollore Group Венсану Боллоре выдвинуто обвинение.