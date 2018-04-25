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Французькому мільярдерові Венсану Боллоре висунуто звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Французькому мільярдерові і головному виконавчому директору Bollore Group Венсану Боллоре висунуто звинувачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Info.

Французькому мільярдерові Венсану Боллоре висунуто звинувачення

Які саме звинувачення пред’явили мільярдерові, представник бізнесмена не пояснив. Як зазначає видання, Боллоре покинув будівлю суду, і не був поміщений під арешт.

Про те, що французький мільярдер був затриманий, стало відомо 24 квітня. Як вважають слідчі, його дочірня компанія Bollore-Havas сприяла тому, що президент Гвінеї Альфа Конде зайняв свій пост в обмін на поступки в угодах, а саме придбання контейнерних терміналів в Африці, писало видання Le Monde з посиланням на джерело.

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Крім Боллоре поліцейські затримали гендиректора групи Bollore Жиля Алікса, менеджера дочірньої Bollore компанії Havas Жан-Філіпа Дорана і Франсіса Переса, який є президентом групи Pefaco, що займається готельним бізнесом в Африці.

Агентство AFP зазначає, що Доран був керівником передвиборної кампанії лідера партії “Об’єднання гвінейського народу” Альфа Конде, який у 2010 році переміг на президентських виборах у Гвінеї. Після того, як він став президентом він розірвав договір з оператором порту Конакрі NCT Necotrans і уклав договір з її конкурентом, а саме з Bollore Group.

Всі звинувачення у французькій компанії заперечують. У Bollore Group заявили, що всі угоди по контейнерним терміналу були повністю прозорими.

Bollore Group — велика транспортна і логістична фірма. Вона займається перевезенням вантажів в 46 країнах. За даними Forbes, стан сім’ї Венсана Боллоре оцінено в суму понад 7 млрд доларів США.

Нагадаємо, суд у Нью-Йорку засудив до семи років тюремного ув'язнення екс-главу американської фармацевтичної компанії Turing Pharmaceuticals Мартіна Шкрелі, який спровокував скандал у США через завищення ціни на ліки від рідкісного захворювання в 55 разів.

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