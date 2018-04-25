Французскому миллиардеру Венсану Боллоре предъявлено обвинение

Какие обвинения предъявили миллиардеру, представитель бизнесмена не объяснил. Как отмечает издание, Боллоре покинул здание суда, и не был помещен под арест.

О том, что французский миллиардер был задержан, стало известно 24 апреля. Как считают следователи, его дочерняя компания Bollore-Havas способствовала тому, что президент Гвинеи Альфа Конде занял свой пост в обмен на уступки в сделках, а именно приобретение контейнерных терминалов в Африке, писало издание Le Monde со ссылкой на источник.

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Кроме Боллоре полицейские задержали гендиректора группы Bollore Жиля Аликса, менеджера дочерней Bollore компании Havas Жан-Филиппа Дорана и Франсиса Переса, который является президентом группы Pefaco, занимающейся гостиничным бизнесом в Африке.

Агентство AFP отмечает, что Доран был руководителем предвыборной кампании лидера партии “Объединение гвинейского народа” Альфа Конде, который в 2010 году победил на президентских выборах в Гвинее. После того, как он стал президентом он разорвал договор с оператором порта Конакри NCT Necotrans и заключил договор с ее конкурентом, а именно с Bollore Group.

Все обвинения во французской компании отрицают. В Bollore Group заявили, что все сделки по контейнерным терминалам были полностью прозрачными.

Bollore Group — крупная транспортная и логистическая компания. Она занимается перевозкой грузов в 46 странах. По данным Forbes, состояние семьи Венсана Боллоре оценен в сумму более 7 млрд долларов США.

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил к семи годам тюремного заключения экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, который спровоцировал скандал в США из-за завышения цен на лекарства от редкого заболевания в 55 раз.