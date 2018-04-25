Французскому миллиардеру Венсану Боллоре предъявлено обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Французском миллиардеру и главному исполнительному директору Bollore Group Венсану Боллоре предъявлено обвинение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Info.
Какие обвинения предъявили миллиардеру, представитель бизнесмена не объяснил. Как отмечает издание, Боллоре покинул здание суда, и не был помещен под арест.
О том, что французский миллиардер был задержан, стало известно 24 апреля. Как считают следователи, его дочерняя компания Bollore-Havas способствовала тому, что президент Гвинеи Альфа Конде занял свой пост в обмен на уступки в сделках, а именно приобретение контейнерных терминалов в Африке, писало издание Le Monde со ссылкой на источник.
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Кроме Боллоре полицейские задержали гендиректора группы Bollore Жиля Аликса, менеджера дочерней Bollore компании Havas Жан-Филиппа Дорана и Франсиса Переса, который является президентом группы Pefaco, занимающейся гостиничным бизнесом в Африке.
Агентство AFP отмечает, что Доран был руководителем предвыборной кампании лидера партии “Объединение гвинейского народа” Альфа Конде, который в 2010 году победил на президентских выборах в Гвинее. После того, как он стал президентом он разорвал договор с оператором порта Конакри NCT Necotrans и заключил договор с ее конкурентом, а именно с Bollore Group.
Все обвинения во французской компании отрицают. В Bollore Group заявили, что все сделки по контейнерным терминалам были полностью прозрачными.
Bollore Group — крупная транспортная и логистическая компания. Она занимается перевозкой грузов в 46 странах. По данным Forbes, состояние семьи Венсана Боллоре оценен в сумму более 7 млрд долларов США.
Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил к семи годам тюремного заключения экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, который спровоцировал скандал в США из-за завышения цен на лекарства от редкого заболевания в 55 раз.