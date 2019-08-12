В тюрьме США, где покончил с собой финансист Эпштейн, была нехватка охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Штат охранников тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен, где покончил с собой обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, был недоукомплектован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По сведениям источников агентства, нехватка охраны была особенно остра в тюрьме вечером перед смертью финансиста. Один отдельно взятый надзиратель работал пятый день подряд сверхурочно. Это могло привести к менее тщательному надзору за заключенными.
Напомним, особый надзор за финансистом Эпштейном было снято до его самоубийства.