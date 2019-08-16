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Вскрытие подтвердило, что причиной смерти миллиардера Эпштейна стало самоубийство

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти миллиардера Эпштейна стало самоубийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что причиной смерти финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает УНН.

Согласно распространенным данным, медики подтвердили, что смерть 66-летнего финансиста наступила в результате повешения. Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с результатами патологоанатомического исследования тела Эпштейна, что у него были обнаружены многочисленные переломы костей шеи.

Напомним, Эпштейн покончил с собой утром в минувшую субботу в камере одной из тюрем Нью-Йорка. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в чувство финансиста, которого позже доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

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Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура считает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым молодым из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их притязаниям и сексуальному насилию.

В понедельник министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено рассмотрение для выяснения обстоятельств смерти финансиста.

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Отмечается, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, который сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона. Трамп в интервью журналу New York Magazine в 2002 году называл Эпштейна “замечательным парнем”, с которым “очень весело”.

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