Розпочалось засідання Комітету з питань здоров’я нації: на порядку денному - коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розпочав засідання та планує розглянути низку питань, зокрема питання щодо ситуації з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту ВР України.
Так, комітет планує розглянути 5 питань: основі стратегічні напрями діяльності МОЗ на 2020 рік; проект постанови щодо недопущення знищення системи охорони здоров’я України; ситуацію із розповсюдженням вірусу COVID-19 та обмежувальних заходів, пов’язаних із запровадженням карантину на території України та перенесення запланованих на 18 березня 2020 року комітетських слухань на тему: “Шляхи подолання туберкульозу в Україні в умовах медичної реформи”.
Як раніше повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження “Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби”.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.