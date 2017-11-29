Держдеп США: російський закон про ЗМІ - "інагентів" загрожує свободі преси
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Новий закон, що дозволяє Міністерству юстиції Росії називати іноземні ЗМІ “агентами”, загрожує свободі преси, заявили у Держдепартаменті США і закликали Москву не використовувати це законодавство для посилення контролю над засобами масової інформації, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Свобода вираження поглядів, в тому числі слова, і засоби масової інформації, які можуть виявитися незручними для уряду, є універсальним зобов’язанням в галузі прав людини, яке Росія зобов’язалася відстоювати”, — заявила 28 листопада речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.
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За словами речниці Держдепартаменту США, Росія вже використала свій закон про іноземних агентів, що охоплює некомерційні організації, “щоб виправдати постійний потік обшуків, утисків і судових розглядів, які фактично заважають неурядовим організаціям виконувати свою роботу”.
“Розширення закону про іноземних агентів із залученням засобів масової інформації відкриває двері обтяжливим вимогам, які можуть ще більше заглушити свободу слова і редакційну незалежність в Росії”, — додала вона.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до “іноземних агентів”, якщо вони прямо або непрямо фінансуються з-за кордону.