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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75105 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64087 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71585 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79361 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Госдеп США: российский закон о СМИ - "инагентах" угрожает свободе прессы

Госдеп США: российский закон о СМИ - "инагентах" угрожает свободе прессы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Новый закон, позволяющий Министерству юстиции России называть иностранные СМИ "агентами", угрожает свободе прессы, заявили в Госдепартаменте США и призвали Москву не использовать это законодательство для усиления контроля над средствами массовой информации, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Свобода выражения мнения, в том числе слова, и средства массовой информации, которые могут оказаться неудобными для правительства, является универсальным обязательствам в области прав человека, которое Россия обязалась отстаивать", - заявила 28 ноября пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США, Россия уже использовала свой закон об иностранных агентов, охватывает некоммерческие организации, "чтобы оправдать постоянный поток обысков, притеснений и судебных разбирательств, которые фактически мешают неправительственным организациям выполнять свою работу".

"Расширение закона об иностранных агентов с привлечением средств массовой информации открывает двери обременительным требованиям, которые могут еще больше заглушить свободу слова и редакционную независимость в России", - добавила она.

Напомним, Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранных агентам", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.

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