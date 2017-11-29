Госдеп США: российский закон о СМИ - "инагентах" угрожает свободе прессы

"Свобода выражения мнения, в том числе слова, и средства массовой информации, которые могут оказаться неудобными для правительства, является универсальным обязательствам в области прав человека, которое Россия обязалась отстаивать", - заявила 28 ноября пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США, Россия уже использовала свой закон об иностранных агентов, охватывает некоммерческие организации, "чтобы оправдать постоянный поток обысков, притеснений и судебных разбирательств, которые фактически мешают неправительственным организациям выполнять свою работу".

"Расширение закона об иностранных агентов с привлечением средств массовой информации открывает двери обременительным требованиям, которые могут еще больше заглушить свободу слова и редакционную независимость в России", - добавила она.

Напомним, Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранных агентам", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.