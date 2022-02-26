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Російський опозиціонер Ходорковський: політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями

Російський опозиціонер Ходорковський: політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями

Київ • УНН

 • 824585 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російський опозиціонер Михайло Ходорковський високо оцінив Президента України Володимира Зеленського і зневажливо висловився з приводу президента РФ, повідомляє УНН з посиланням на пост Ходорковського.

"Трамп намагався підкупити його, щоб шантажувати Байдена. Путін як гопник булив, щоб він здав країну.
США запропонували евакуювати, але він сказав, що „це війна і йому потрібна амуніція, а не втеча“. Політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями.

Путін ще не усвідомив, як він, той хто ховається в бункері та боїться підійти до власних громадян без натовпу охоронців, виглядає зараз на тлі Зеленського", — написав опозиціонер.

Українські Національні Новини

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