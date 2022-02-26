Російський опозиціонер Ходорковський: політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російський опозиціонер Михайло Ходорковський високо оцінив Президента України Володимира Зеленського і зневажливо висловився з приводу президента РФ, повідомляє УНН з посиланням на пост Ходорковського.
"Трамп намагався підкупити його, щоб шантажувати Байдена. Путін як гопник булив, щоб він здав країну.
США запропонували евакуювати, але він сказав, що „це війна і йому потрібна амуніція, а не втеча“. Політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями.
Путін ще не усвідомив, як він, той хто ховається в бункері та боїться підійти до власних громадян без натовпу охоронців, виглядає зараз на тлі Зеленського", — написав опозиціонер.