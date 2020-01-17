Російський "Аерофлот" переніс рейси в Тегеран на день для кращої ідентифікації у небі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Авіакомпанія “Аерофлот” перенесла рейс Москва — Тегеран на світлий час доби для кращої ідентифікації літака в небі і отже для мінімізації можливих ризиків при польоті, повідомив журналістам керівник Росавіації Олександр Нерадько, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
При цьому він зазначив, що робоча група Росавіації з польотів над повітряним простором Близького Сходу продовжує щодня моніторити ситуацію з польотами в регіоні. Російські авіакомпанії за останню добу виконали 32 польоти над Іраном, додав він.
“У світлий час доби існує більше можливостей ідентифікації повітряного судна. Хоча це спірне питання. Це коли чисте небо, ясна погода і світить сонце. Якщо низька хмарність, таких можливостей менше. Але тим не менше в світлий час доби, ми вважаємо, що можливостей ідентифікації більше і ризиків менше. Тому „Аерофлот“ і переніс свій слот на ранкові години”, — сказав Нерадько.
“Робоча група з безпеки польотів на Близькому Сході працює в щоденному режимі і сьогодні о 8:45 під моїм керівництвом чергове засідання робочої групи відбулося, — сказав він. — За останню добу 32 рейси російських авіакомпаній було виконано в повітряному просторі Ірану без будь-яких зауважень і докорів. Повітряний простір Іраку не використовувався. Моніторинг за ситуацією триває. Робоча група продовжує свою роботу”, — зазначив Нерадько.
8 січня Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав аварії через декілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб: громадяни Афганістану, Німеччини, Ірану, Канади та України, а також піддані Великої Британії і Швеції. Пізніше генеральний штаб ЗС Ірану поширив заяву, в якій визнав, що літак був збитий помилково.
Додамо, продовження розслідування катастрофи українського літака в Ірані необхідно, оскільки в цій справі залишаються неясні моменти, вважає керівник і духовний лідер ісламської республіки Алі Хаменеї.