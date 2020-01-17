Російський "Аерофлот" переніс рейси в Тегеран на день для кращої ідентифікації у небі

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 25902 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 26851 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 29328 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 233094 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 160252 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 136087 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 138735 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 150995 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149104 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 233812 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 29491 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 37920 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 16772 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 33531 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 33747 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 25902 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 233094 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 195145 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 313008 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 333478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 34502 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 17729 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 63632 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 45969 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 59893 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Російський "Аерофлот" переніс рейси в Тегеран на день для кращої ідентифікації у небі

Київ • УНН

 • 13824 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Авіакомпанія “Аерофлот” перенесла рейс Москва — Тегеран на світлий час доби для кращої ідентифікації літака в небі і отже для мінімізації можливих ризиків при польоті, повідомив журналістам керівник Росавіації Олександр Нерадько, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Російський "Аерофлот" переніс рейси в Тегеран на день для кращої ідентифікації у небі

При цьому він зазначив, що робоча група Росавіації з польотів над повітряним простором Близького Сходу продовжує щодня моніторити ситуацію з польотами в регіоні. Російські авіакомпанії за останню добу виконали 32 польоти над Іраном, додав він.

“У світлий час доби існує більше можливостей ідентифікації повітряного судна. Хоча це спірне питання. Це коли чисте небо, ясна погода і світить сонце. Якщо низька хмарність, таких можливостей менше. Але тим не менше в світлий час доби, ми вважаємо, що можливостей ідентифікації більше і ризиків менше. Тому „Аерофлот“ і переніс свій слот на ранкові години”, — сказав Нерадько.

“Робоча група з безпеки польотів на Близькому Сході працює в щоденному режимі і сьогодні о 8:45 під моїм керівництвом чергове засідання робочої групи відбулося, — сказав він. — За останню добу 32 рейси російських авіакомпаній було виконано в повітряному просторі Ірану без будь-яких зауважень і докорів. Повітряний простір Іраку не використовувався. Моніторинг за ситуацією триває. Робоча група продовжує свою роботу”, — зазначив Нерадько.

8 січня Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав аварії через декілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб: громадяни Афганістану, Німеччини, Ірану, Канади та України, а також піддані Великої Британії і Швеції. Пізніше генеральний штаб ЗС Ірану поширив заяву, в якій визнав, що літак був збитий помилково.

Додамо, продовження розслідування катастрофи українського літака в Ірані необхідно, оскільки в цій справі залишаються неясні моменти, вважає керівник і духовний лідер ісламської республіки Алі Хаменеї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66