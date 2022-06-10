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росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР - СБУ

росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР - СБУ

Київ • УНН

 • 96168 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти планували примусово паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР до видачі документів рф. Про це інформує Служба безпеки України, пише УНН.

Цитата

“У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні на перший час до видачі документів рф”, — повідомляє пресслужба СБУ.

Деталі

Так, про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка рашистів на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією.

Зокрема, було виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району, інформують в СБУ.

За їхніми даними, ці бланки були саме українського зразка — від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року.

“Таким чином, усі виявлені бланки — були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави”, — вважають у спецслужбі.

Нагадаємо

Як писав УНН, раніше СБУ отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про “правильне висвітлення спецоперації” в Україні.

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