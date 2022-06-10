росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти планували примусово паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР до видачі документів рф. Про це інформує Служба безпеки України, пише УНН.
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“У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні на перший час до видачі документів рф”, — повідомляє пресслужба СБУ.
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Так, про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка рашистів на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією.
Зокрема, було виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району, інформують в СБУ.
За їхніми даними, ці бланки були саме українського зразка — від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року.
“Таким чином, усі виявлені бланки — були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави”, — вважають у спецслужбі.
Нагадаємо
Як писав УНН, раніше СБУ отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про “правильне висвітлення спецоперації” в Україні.