Росія відмовила в екстрадиції Януковича, Україна звертатиметься знову - Венедіктова

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“Ми подавали на екстрадицію — Російська Федерація нам відмовила. Звичайно, ми ще будемо подавати на екстрадицію. Але ... це різні абсолютно провадження, їх шість базових, по яких ми рухаємось. Зараз ВР прийняла закон про заочку (заочне засудження — ред.), Президент його підписав. Я думаю, це буде поштовх у цих провадженнях”, — сказала Генпрокурор.

Деталі

Венедіктова також прокоментувала історію з міжнародним розшуком Януковича, зазначивши, що це — лише один з етапів кримінального процесу.

“Завжди є проблематика виставляння карток інтерполу. Інтерпол не дуже любить виставляти картки по статті 111 (державна зрада) тому що це частина блоку, де йдуть так звані політичні провадження. Що стосується Януковича — там нема незакритого гештальту. Насправді у нього є вирок, який набрав законної сили з 2 жовтня 2020 року, він засуджений до 13 років позбавлення волі”, — сказала вона.

Нагадаємо

Офіс генпрокурора повідомив у березні, що сторона обвинувачення наразі має право розпочати стосовно експрезидента України Віктора Януковича процедуру екстрадиції.

Довідково

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваного у справі про узурпацію влади.

Щодо Януковича вже є вирок в іншій справі. Так, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.



Після цього Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду Януковича.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів на Майдані. Відтоді він перебував на території Росії — у Ростові-на-Дону.