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Росія продовжує реалізовувати свої плани із дискредитації України — СБУ

Росія продовжує реалізовувати свої плани із дискредитації України — СБУ

Київ • УНН

 • 17684 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Резонансні події останніх днів підтверджують, що Російська Федерація продовжує реалізовувати свої плани із дискредитації України та дестабілізації ситуації. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

“Служба безпеки України робить все, щоб люди могли нормально пересуватися по містах, продовжувати жити. Можу сказати, що, на жаль, Російська Федерація робить все, щоб розхитувати ситуацію в Україні зсередини”, — сказав Ю.Тандіт.

За його словами, події останніх днів свідчать, що Росія продовжує вести гібридну війну.

“Події останніх днів, починаючи від участі кандидатки, призначеної (російської — ред.) співачки, дівчини з інвалідністю, в „Євробаченні“, закінчуючи подіями в Києві, а також вибухи в Харківській області, великі затримання в Одесі — ми говоримо про те, що йде гібридна війна. І ці факти підтверджують, що поки, на жаль, наші сусіди не зупиняються. Вони реалізовують свої плани для того, щоб дискредитувати Україну і дестабілізувати ситуацію всередині держави”, — сказав він.

Ю.Тандіт вважає, що українцям важливо розуміти процеси і пам’ятати про агресію Росії.

“Я думаю, що ці події як раз не розділять нас, а навпаки вони можуть нас об’єднати”, — додав він.

Також Ю.Тандіт впевнений, що затримання в Одесі групи агентів спецслужб Російської Федерації “лише підтверджує, фактами підтверджує, що сусідня держава діє проти України”.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала на сході України мережу спецслужб Росії.

Українські Національні Новини

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