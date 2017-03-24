Россия продолжает реализовывать свои планы по дискредитации Украины - СБУ

“Служба безопасности Украины делает все, чтобы люди могли нормально перемещаться по городам, продолжать жить. Могу сказать, что к сожалению Российская Федерация делает все, чтобы расшатывать ситуацию в Украине изнутри”, — сказал Тандит.

По его словам, события последних дней свидетельствуют о том, что Россия продолжает вести гибридную войну.

“События последних дней, начиная от участия кандидатки, назначенной, (российской — ред.) певицы, девушки с инвалидностью, в „Евровидении“, заканчивая событиями в Киеве, а также взрывы в Харьковской области, большие задержания в Одессе — мы говорим о том, что идет гибридная война. И эти факты подтверждают, что пока, к сожалению, наши соседи не останавливаются. Они реализовывают свои планы для того, чтобы дискредитировать Украину и дестабилизировать ситуацию внутри государства”, — сказал он.

Ю.Тандит считает, что украинцам важно понимать процессы и помнить об агрессии России.

“Я думаю, что эти события как раз не разделят нас, а, наоборот, они могут нас объединить”, — добавил он.

Также Ю.Тандит уверен, что задержание в Одессе группы агентов спецслужб Российской Федерации, “лишь подтверждает, фактами подтверждает, что соседнее государство действует против Украины”.

Как сообщал УНН, СБУ задержало на востоке Украины сеть спецслужб России.