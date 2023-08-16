росія назвала завод шведського виробника підшипників у Луцьку військовою ціллю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Посольство рф у Швеції намагається виправдати удар по заводу шведської компанії SKF у Луцьку вночі 15 серпня, називаючи підприємство легітимною військовою ціллю. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення представництва країни-агресора.
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У поширеному у середу повідомленні дипломатичне представництво цитує заяву Міністерства оборони рф про ураження «ключових підприємств військової промисловості київського режиму».
«Не вловлюєте звʼязку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для «Укроборонпрому». У шведській пресі про цей факт, природно, ані слова», – йдеться в коментарі.
За повідомленням компанії SKF, її завод у Луцьку виробляє конічні роликопідшипники, «насамперед для важкої цивільної автомобільної промисловості».
Нагадаємо
Шведський виробник підшипників SKF заявив у вівторок, що його завод в Луцьку вночі був пошкоджений ракетою, в результаті чого загинули троє співробітників.